Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты до утра 24 февраля – СМИ

Три аэропорта закрыты на прием и отправку рейсов, сообщают СМИ Фото: depositphotos.com

"Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыты на прием и отправку рейсов с 20.35 23 февраля по 08.35 24 февраля по киевскому времени. Полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом", – пишет издание.

Также к закрытию готовят аэропорт в Херсоне, добавило ZN.UA.

О закрытии аэропортов Харькова и Днепра свидетельствуют также онлайн-табло.

Сайт avianews.com пишет, что аэропорт Харькова закрыт до 08.35, а аэропорт Днепра – до 7.00.