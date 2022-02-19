Байден: Мы считаем, что Россия нападет на Киев

"Сейчас российские войска практически окружили территорию Украины со стороны Беларуси, со стороны Черного моря на юге. И у нас есть причины считать, что российские силы намереваются вторгнуться в Украину в ближайшие недели, ближайшие дни. Мы считаем, что они нападут на Киев, столицу Украины, город с населением 2,5 млн человек", – сказал Байден.

По его словам, если Россия продолжит реализацию этого сценария, то будет ответственна за катастрофические последствия.

Президент США подчеркнул, что не намерен отправлять американских военных в Украину, но "будем продолжать оказывать поддержку украинским гражданам".

Он призвал Россию вернуться за стол переговоров. По словам Байдена, если до запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова Россия вторгнется в Украину, это будет означать, что Москва "захлопнет дверь дипломатии".