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Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире. Видео

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Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
Бутусов и Шуфрич подрались в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
Скриншот: Shuster online / YouTube

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич подрались 18 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Видео инцидента опубликовано в Telegram телеканала "Украина 24".

Бутусов призывал Шустера не давать слово Шуфричу и лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву, потому что они распространяют "пророссийские нарративы" и "несут чушь".

"Предателей устанавливает суд. Я прекрасно понимал, куда я иду", – сказал Шуфрич, отметив, что он пришел на программу, "чтобы люди знали правду".

В этот момент к нему подошел Бутусов и ударил нардепа в лицо. Тот упал со стула. И между ними завязалась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи.

Шуфрич после инцидента ушел из студии, но вскоре вернулся. На его лице видны синяки и царапины.

Теги: Украина, драка, Нестор Шуфрич, Юрий Бутусов, ток-шоу, ОПЗЖ, Свобода слова Савика Шустера, нардеп
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