Понятие "ответный огонь" неприменимо к войне на Донбассе – Бутусов

Бутусов: Там плотная зона застройки, бить по конкретной батарее и подавить ее огонь просто невозможно Фото: Шустер online / Facebook

"Ответный огонь вести по сути невозможно. Сама доктрина эта уже не работает, потому что противник ведет обстрелы с границ населенных пунктов. Там плотная зона застройки, бить по конкретной батарее и подавить ее огонь просто невозможно. Они среди людей находятся", – отметил он.

По словам Бутусова, боевики обстрелами хотят спровоцировать украинских военных на ответный огонь, чтобы заснять это на видео и обвинить Украину.

"Естественно, мы не можем так реагировать... Нам нельзя рефлексировать. У нас, к сожалению, применение военной силы... Она применяется рефлекторно. Есть какая-то ситуация, ударил [беспилотник] Bayraktar, два раза был нанесен удар 26 октября [2021 года], была эффективно подавлена работа всей российской артиллерии в секторе 93-й бригады. Но к сожалению, это было сделано один раз. Потом были окрики гневные – и все, прекратилось применение", – заявил журналист.

Он добавил, что в обстрелах смысла нет.

"Необходимо применять силу, чтобы наносить врагу потери. Уничтожать тех, кого мы выявили в зоне обороны противника. На его позициях его боевые порядки должны поражаться на всю глубину. Только так мы можем упредить то, что они делают", – сказал Бутусов.

Он уточнил, что речь идет о военных целях, которые не находятся рядом с мирными объектами.

26 октября Бутусов сообщил, что ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ, чтобы защитить себя.