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"Чем раньше, тем лучше". Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги

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По словам Путина, процесс урегулирования конфликта на Донбассе "по-прежнему буксует"
По словам Путина, процесс урегулирования конфликта на Донбассе "по-прежнему буксует"
Фото: EPA

Залогом восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение Минских договоренностей. Об этом 18 февраля в Москве на совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил глава Кремля Владимир Путин.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале РБК.

По словам Путина, процесс урегулирования конфликта на Донбассе "по-прежнему буксует". Украина якобы не выполняет Минские соглашения и, в частности, "категорически отказывается от прямых переговоров с Донецком и Луганском", пожаловался российский президент.

"Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта, – сказал Путин. – Чем раньше это произойдет, тем лучше".

Глава Кремля отметил, что сейчас наблюдается обострение ситуации на Донбассе.

Путин на фоне заявлений боевиков о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ "поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в [Ростовскую] область с Донбасса беженцу в 10 тыс. руб.", рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Путин и Лукашенко провели переговоры на фоне сообщений о военном вторжении РФ в Украину и обострения ситуации на Донбассе.

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы.

Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 7 февраля, что Украина имеет свои "красные линии", и ни при каких обстоятельствах от них не отступит.

"Первое – мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено Минскими соглашениями. Попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника. И третье – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений в плане нашей внешней политики и ее направлений", – сказал Кулеба.

17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

По состоянию на 14.00 18 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе 45 раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелы боевиков попали 26 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, сообщили в штабе ООС. Боевики обстреляли колонну с гуманитарной помощью в КПВВ "Счастье" и железную дорогу в Донецкой области.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Дмитрий Песков, беженцы, переговоры, агрессия, боевики, эвакуация, Минские соглашения, ДНР, конфликт, президент, ЛНР, пресс-конференция, ОРДЛО, власть, ЛДНР, войска
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