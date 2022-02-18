"Чем раньше, тем лучше". Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале РБК.

По словам Путина, процесс урегулирования конфликта на Донбассе "по-прежнему буксует". Украина якобы не выполняет Минские соглашения и, в частности, "категорически отказывается от прямых переговоров с Донецком и Луганском", пожаловался российский президент.

"Все, что нужно сделать Киеву, – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта, – сказал Путин. – Чем раньше это произойдет, тем лучше".

Глава Кремля отметил, что сейчас наблюдается обострение ситуации на Донбассе.

Путин на фоне заявлений боевиков о массовой эвакуации жителей ОРДЛО в РФ "поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в [Ростовскую] область с Донбасса беженцу в 10 тыс. руб.", рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Путин и Лукашенко провели переговоры на фоне сообщений о военном вторжении РФ в Украину и обострения ситуации на Донбассе.

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы.

Президент США Джо Байден 17 февраля в комментарии CNN заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.