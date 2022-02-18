В Кремле заявили, что не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию

Песков не знает, была ли согласована эвакуация жителей ОРДЛО с кем-то в России Фото: EPA

Песков сказал, что не знает, "что творится сейчас у Пушилина", также он подчеркнул, что не знает, была ли согласована эвакуация с кем-то в России.

Спикер Кремля добавил, что не знает, с кем были контакты, комментируя вопрос о том, готова ли Россия принять беженцев.

В администрации губернатора Ростовской области РФ, которая граничит с Донецкой областью, изданию Znak.com сообщили, что у них нет информации о развертывании пунктов временного размещения для беженцев.

"Чиновники говорят, что знают о решении главы ДНР лишь из новостей", – отметили журналисты.

Пасечник 18 февраля заявил об эвакуации жителей неподконтрольной правительству Украины части Луганской области в Россию. По его словам, такие действия проводятся "из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения".

Ранее сегодня об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область РФ объявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин.

О подобных действиях боевиков предупреждал 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он подчеркивал, что Украина не планирует никаких наступательных операций и обстрелов мирных жителей на Донбассе. "Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией", – заявлял Залужный.