Боевики из артиллерии обстреляли железную дорогу в Донецкой области, движение поездов ограничено

Обстрел начался около 8.00 недалеко от железнодорожной станции Скотоватая Фото: Донецька Залізниця - Donetsk Railway / Facebook

"Несмотря на гарантии безопасности, предоставленные представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области. Около 8.00 недалеко от железнодорожной станции Скотоватая начался артобстрел", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на этом участке железной дороги проводились ремонтно-восстановительные работы.

"Все работы были прекращены, а работники доставлены в убежища, что помогло избежать жертв. В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная", – подчеркнули в пресс-службе.