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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики из артиллерии обстреляли железную дорогу в Донецкой области, движение поездов ограничено

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Обстрел начался около 8.00 недалеко от железнодорожной станции Скотоватая
Обстрел начался около 8.00 недалеко от железнодорожной станции Скотоватая
Фото: Донецька Залізниця - Donetsk Railway / Facebook

Боевики 18 февраля обстреляли железную дорогу в Донецкой области. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Донецкой железной дороги.

"Несмотря на гарантии безопасности, предоставленные представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области. Около 8.00 недалеко от железнодорожной станции Скотоватая начался артобстрел", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на этом участке железной дороги проводились ремонтно-восстановительные работы.

"Все работы были прекращены, а работники доставлены в убежища, что помогло избежать жертв. В связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов до станции Фенольная", – подчеркнули в пресс-службе.

https://www.facebook.com/DonetskRailway/posts/1112498562627071

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на ДонбассеПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, железная дорога, боевики, артиллерия, ремонт, поезда, обстрелы
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