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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. Большая часть поселка обесточена

 
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По предварительным данным, обстрел велся из тяжелого вооружения
По предварительным данным, обстрел велся из тяжелого вооружения 
Скриншот: LBTV / YouTube

В Луганской области российские оккупанты 17 февраля около 21.00 в очередной раз обстреляли поселок Станица Луганская. Обстрел длился около 15 минут, сообщает "Бабель" со ссылкой на главу Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберта Зинченко.

Из-за обстрела в большей части поселка нет электроэнергии, горят два дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной, пострадавших нет.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что обстрел велся из тяжелого вооружения, сообщает ТСН

ВИДЕО
Видео: LBTV / Youtube

По данным пресс-службы операции Объединенных сил ВСУ, по состоянию на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/493311362313006/

Контекст:

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.

Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.

В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам обстрела Станицы Луганской и Врубовки.

Теги: Россия, Украина, вооружение, террористы, боевики, Станица Луганская, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война в Украине
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