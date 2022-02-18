Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. Большая часть поселка обесточена

Из-за обстрела в большей части поселка нет электроэнергии, горят два дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной, пострадавших нет.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что обстрел велся из тяжелого вооружения, сообщает ТСН.

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Видео: LBTV / Youtube

По данным пресс-службы операции Объединенных сил ВСУ, по состоянию на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.