Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. Большая часть поселка обесточена

Из-за обстрела в большей части поселка нет электроэнергии, горят два дома на пересечении улиц Ватутина и Магистральной, пострадавших нет.
Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что обстрел велся из тяжелого вооружения, сообщает ТСН.
По данным пресс-службы операции Объединенных сил ВСУ, по состоянию на 22.00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 50 нарушений, 39 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики обстреливают, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, населенные пункты, которые находятся под контролем Украины.
Около 9.00 боевики обстреляли из тяжелого вооружения детский сад в Станице Луганской. Во время провокации со стороны незаконных вооруженных формирований в заведении находились 20 детей и 18 работников, их эвакуировали. В результате атаки оккупантов пострадали трое работников детского сада – две женщины и мужчина получили контузии.
В ВСУ отметили, что боевики пытаются обвинить в этой провокации украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детсада.
В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находились 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод высокого давления.
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам обстрела Станицы Луганской и Врубовки.