"Огонь велся прицельно для нанесения потерь". СБУ открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детсада и школы в Луганской области

"Установлено, что 17 февраля около 9.00 российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждены военная техника и объекты гражданской инфраструктуры. Один из снарядов пробил стену детского сада, где находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут. Огонь велся прицельно для нанесения потерь", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, боевики использовали боеприпасы калибра 120 мм и 152 мм.

Как отметили в СБУ, через полтора часа российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Врубовке.

"Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы. В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке", – заявили в спецслужбе.

На местах происшествия работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших, изучают и документируют обстоятельства обстрелов со стороны боевиков.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 258 (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube