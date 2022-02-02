Боевики обстреляли КПВВ в Донецкой области, украинского военного спас металлический жетон

"Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ", – говорится в сообщении.

Пограничники рассказали, что потерь среди личного состава нет.

Отмечается, что одного из военнослужащих от ранения осколком гранаты спас металлический жетон.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что такие действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что "враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".