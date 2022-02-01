"За нами есть страны, которые не хотят агрессии к республикам со стороны Украины". Боевик Басурин признал несамостоятельность "ДНР" и "ЛНР". Видео

Басурин: Мы предупреждаем Украину о том, что будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военно-технической помощью Скриншот: Денис Казанський / Telegram

На видео Басурин предупреждает о том, что сепаратисты будут просить военно-техническую помощь, чтобы противостоять "агрессии" Украины.

"Мы предупреждаем Украину о том, что будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военно-технической помощью, чтобы сделать паритет по поставке вооружения и показать, что мы не самостоятельные, что за нами есть другие страны, которые не хотят, чтобы здесь была агрессия по отношению к республикам со стороны Украины", – сказал боевик.

Казанский прокомментировал видео Басурина, отметив, что своим обращением тот подтвердил несамостоятельность "ДНР" и "ЛНР".

"Спикер боевиков "ДНР" Эдуард Басурин прямым текстом говорит, что не существует никаких самостоятельных республик и за "ЛДНР" на самом деле стоят "другие страны", которые не дают Украине восстановить контроль над своей территорией", – написал журналист.

Он добавил, что "эта страна одна и все мы знаем ее название".