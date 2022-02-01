"За нами есть страны, которые не хотят агрессии к республикам со стороны Украины". Боевик Басурин признал несамостоятельность "ДНР" и "ЛНР". Видео

На видео Басурин предупреждает о том, что сепаратисты будут просить военно-техническую помощь, чтобы противостоять "агрессии" Украины.
"Мы предупреждаем Украину о том, что будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военно-технической помощью, чтобы сделать паритет по поставке вооружения и показать, что мы не самостоятельные, что за нами есть другие страны, которые не хотят, чтобы здесь была агрессия по отношению к республикам со стороны Украины", – сказал боевик.
Казанский прокомментировал видео Басурина, отметив, что своим обращением тот подтвердил несамостоятельность "ДНР" и "ЛНР".
"Спикер боевиков "ДНР" Эдуард Басурин прямым текстом говорит, что не существует никаких самостоятельных республик и за "ЛДНР" на самом деле стоят "другие страны", которые не дают Украине восстановить контроль над своей территорией", – написал журналист.
Он добавил, что "эта страна одна и все мы знаем ее название".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".
26 января первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости предоставить боевикам на Донбассе российское оружие. В Кремле ответили, что сейчас нет "какой-либо реакции" Путина на предложение начать поставки вооружения боевикам "ЛДНР".