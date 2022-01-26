В Совфеде РФ призвали "оказать помощь" оружием боевикам "ЛДНР"

Его заявление было опубликовано на сайте политической силы.

Турчак утверждает, что Украину "накачивают западным летальным оружием", а "Единая Россия" якобы с тревогой относится к этому.

Он упомянул поставки военной помощи из Великобритании и США в Украину и заявил, что военные инструкторы прибывают из стран НАТО в Украину в том числе, чтобы готовить украинских военных "к ведению боевых действий в городских условиях". По мнению политика, "западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс".

"Считаю, что в этих условиях России просто необходимо оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Надо остановить киевский режим", – заявил он.

Это не первое заявление, озвученное российскими политиками в поддержку боевиков "ЛДНР". На фоне заявлений о, вероятно, готовящемся вторжении России в Украину представители Коммунистической партии РФ предложили признать террористические организации "республиками". Проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы 19 января.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР", однако Госдума планирует рассмотреть этот проект постановления.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал признание РФ боевиков "ЛДНР" "путем в пропасть", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – частью "большой игры по расшатыванию ситуации".