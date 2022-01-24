В Раде назвали "путем в пропасть" признание РФ боевиков "ЛДНР"

Об этом в ходе заседания согласительного совета 24 января отметил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться прежде всего об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет нашим коллегам – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения… а посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в пропасть", – сказал спикер парламента.

Стефанчук также внес предложение безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Рады об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств "по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических устремлений Украины".

"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Верховной Рады Украины. Я обращаюсь к лидерам фракций… подписать его, чтобы мы могли немедленно зарегистрировать его... Чтобы завтра мы могли проголосовать его в зале парламента. Парламент должен ответить быстро и эффективно", – отметил глава Рады.

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.