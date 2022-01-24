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В Раде назвали "путем в пропасть" признание РФ боевиков "ЛДНР"

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Посягать на территориальную целостность соседних государств это путь в пропасть, отметил Стефанчук
Посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в пропасть, отметил Стефанчук
Фото: rada.gov.ua

Международная изоляция России из-за ее агрессии против Украины усилилась настолько, что депутаты Госдумы РФ серьезно размышляют над признанием террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Об этом в ходе заседания согласительного совета 24 января отметил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться прежде всего об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет нашим коллегам – проводить реформы, действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения… а посягать на территориальную целостность соседних государств – это путь в пропасть", – сказал спикер парламента.

Стефанчук также внес предложение безотлагательно зарегистрировать и принять постановление Рады об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств "по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических устремлений Украины".

"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Верховной Рады Украины. Я обращаюсь к лидерам фракций… подписать его, чтобы мы могли немедленно зарегистрировать его... Чтобы завтра мы могли проголосовать его в зале парламента. Парламент должен ответить быстро и эффективно", – отметил глава Рады.

Проект постановления об обращении к Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" опубликован на сайте Госдумы РФ 19 января.

Авторы документа – представители КПРФ Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ о признании боевиков "ЛДНР". По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В то же время если США и НАТО откажутся от предложений Москвы, то "начинает реализовываться план Б, при котором это заявление, возможно, найдет реализацию", подчеркнул Водолацкий.

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится более 120 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе 2022 года состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, а представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

В середине января американские СМИ, в частности, CNN, сообщили, что Россия может вторгнуться в Украину в январе – феврале. Она якобы может устроить провокацию, которая станет поводом для нападения. 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что у американской стороны есть информация, что РФ готовится к диверсии на Донбассе: она хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать свое вторжение. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Кремль, Донбасс, Госдума, реформы, КПРФ, агрессия, террористы, боевики, ДНР, парламент, шантаж, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, Руслан Стефанчук, спикер, заседание
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