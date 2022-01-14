РФ готовится к диверсии на Донбассе – хочет обвинить Украину в провокации, чтобы оправдать вторжение, заявили в Белом доме

Псаки: Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению в Украину Фото: ЕРА

"Мы обеспокоены тем, что российское правительство готовится к вторжению в Украину, которое может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не достигнет своих целей", – сказала она.

По данным Псаки, Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности и информационными операциями, обвиняя Украину в подготовке неминуемого нападения на российские силы в Восточной Украине".

"И мы видели это раньше, в 2014 году", – заметила Псаки.

Она говорит, что российские военные планируют начать диверсионные действия за несколько недель до военного вторжения. Последнее, по словам Псаки, может начаться в период между серединой января и серединой февраля.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. После этого CNN сообщил, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ уже отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

Псаки на брифинге подтвердила информацию, которую озвучили инсайдеры СМИ. Она говорит, что у Белого дома есть данные, что группа таких оперативников может провести операцию на Донбассе.

"Оперативники обучены методам ведения городской войны и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против российских марионеточных сил. Наша информация также свидетельствует о том, что российские субъекты влияния уже начинают фабриковать украинские провокации в государственных и социальных сетях, чтобы оправдать российское вторжение и посеять раскол в Украине", – сказала спикер Белого дома.