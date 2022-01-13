В Вене прошли переговоры РФ и ОБСЕ по безопасности. На повестке была Украина

Европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, отметил во время выступления Рау Фото: EPA

Заседание постоянного совета ОБСЕ – первое в 2022 году, отметила "Німецька хвиля".

В начале заседания глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, его цитирует Dziennik Gazeta Prawna.

По его словам, в течение нескольких недель государства ОБСЕ имели дело "с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе".

Рау отметил "значительное увеличение количества войск в регионе". Недавно, по его словам, страны Европы "услышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния".

Рау подчеркнул, что эти аспекты требуют серьезной международной оценки и соответствующего ответа, основанного на принципах международного права.

Глава ОБСЕ указал, что проблема касается не одной или двух стран, а бросает вызов стабильности и безопасности европейской системы.

Говоря об Украине, Рау сказал, что сосредоточит внимание на мирном урегулировании конфликта в стране и вокруг нее в соответствии с Минскими соглашениями и при полном уважении суверенитета, территориальной целостности страны в пределах, признанных международным сообществом.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих гарантий безопасности от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений", пишет ТАСС.

По словам постпреда РФ Александра Лукашевича, "дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, после которого на континенте может возникнуть кризис с непредсказуемыми для евробезопасности последствиями", что, в свою очередь, "неприемлемо усиливает риски для безопасности России".

Любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", пригрозил Лукашевич.

В то же время он призвал ОБСЕ "отойти от опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник".

Консультации в рамках ОБСЕ стали третьим этапом переговоров по урегулированию конфликта с РФ на этой неделе. Им предшествовали двусторонняя дискуссия между США и Россией в Женеве 10 января и переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе 12 января.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью телеканалу "Дождь" заявил, что основная задача в отношениях России и Запада на данный момент – это налаживание диалога.

"Не думаю, что на этой неделе могут последовать какие-то конкретные результаты", – отметил Карпентер.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал на брифинге 12 января, что после заседания постоянного совета ОБСЕ стороны проанализируют состоявшиеся дискуссии и "определят уместные дальнейшие шаги".

Текстовая версия выступления опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Именно России предстоит сделать выбор: деэскалация и дипломатия, которая, конечно, остается нашим предпочтительным курсом, или конфронтация и последствия", – сказал Прайс.