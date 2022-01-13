В Вене прошли переговоры РФ и ОБСЕ по безопасности. На повестке была Украина

Заседание постоянного совета ОБСЕ – первое в 2022 году, отметила "Німецька хвиля".
В начале заседания глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, его цитирует Dziennik Gazeta Prawna.
По его словам, в течение нескольких недель государства ОБСЕ имели дело "с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе".
Рау отметил "значительное увеличение количества войск в регионе". Недавно, по его словам, страны Европы "услышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния".
Рау подчеркнул, что эти аспекты требуют серьезной международной оценки и соответствующего ответа, основанного на принципах международного права.
Глава ОБСЕ указал, что проблема касается не одной или двух стран, а бросает вызов стабильности и безопасности европейской системы.
Говоря об Украине, Рау сказал, что сосредоточит внимание на мирном урегулировании конфликта в стране и вокруг нее в соответствии с Минскими соглашениями и при полном уважении суверенитета, территориальной целостности страны в пределах, признанных международным сообществом.
Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих гарантий безопасности от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений", пишет ТАСС.
По словам постпреда РФ Александра Лукашевича, "дестабилизация военно-политической обстановки достигла предела, после которого на континенте может возникнуть кризис с непредсказуемыми для евробезопасности последствиями", что, в свою очередь, "неприемлемо усиливает риски для безопасности России".
Любые попытки "замотать" содержательный переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить его до степени бессмысленного обмена позициями "по кругу" чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств", пригрозил Лукашевич.
В то же время он призвал ОБСЕ "отойти от опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник".
Консультации в рамках ОБСЕ стали третьим этапом переговоров по урегулированию конфликта с РФ на этой неделе. Им предшествовали двусторонняя дискуссия между США и Россией в Женеве 10 января и переговоры между Россией и НАТО в Брюсселе 12 января.
Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью телеканалу "Дождь" заявил, что основная задача в отношениях России и Запада на данный момент – это налаживание диалога.
"Не думаю, что на этой неделе могут последовать какие-то конкретные результаты", – отметил Карпентер.
Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал на брифинге 12 января, что после заседания постоянного совета ОБСЕ стороны проанализируют состоявшиеся дискуссии и "определят уместные дальнейшие шаги".
Текстовая версия выступления опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.
"Именно России предстоит сделать выбор: деэскалация и дипломатия, которая, конечно, остается нашим предпочтительным курсом, или конфронтация и последствия", – сказал Прайс.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.
12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.
Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.