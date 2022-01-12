Россия не обещала деэскалацию, но и не заявляла о том, что ее не будет – замгоссекретаря США

Шерман: Факт, что РФ чувствует угрозу от Украины, меньшей и все еще развивающейся демократии, сложно понять Фото: EPA

Об этом на пресс-конференции 12 января по итогам встречи в Брюсселе заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Госдепартамента США.

"Не прозвучало обязательства о деэскалации. Но не было и заявлений о том, что деэскалации не будет", – сказала Шерман.

Она отметила, что США и РФ являются двумя наибольшими ядерными державами на Земле, поэтому ей сложно понять заявления России, что она чувствует угрозу со стороны Украины.

"Они – сильная страна. Факт, что они чувствуют угрозу от Украины, меньшей и все еще развивающейся демократии, сложно понять, честно говоря. Зачем им нужно 100 тыс. военных на границе, которые, они говорят, нужны не для вторжения, а для учений, когда есть сообщения о боевых учениях этим утром? Зачем это? Для вторжения, запугивания, попыток подрывной деятельности? Я не знаю. Но это не способствует достижению дипломатического решения", – подчеркнула Шерман.

Встреча Совета Россия – НАТО была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы "более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения". Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу также выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

Шерман назвала неприемлемыми ряд предложений РФ по "гарантиям безопасности". По ее словам, США и союзники по Альянсу дали ясно понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Шерман заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО, как и на "возвращение к ситуации 1997 года".