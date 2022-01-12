В Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО

Делегацию РФ возглавляют замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО принимают участие генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран-членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.
"Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным", – прокомментировал в Twitter ход заседания Совета Россия – НАТО Столтенберг.
Today’s meeting of the #NATO–#Russia Council is underway. It is a timely opportunity for dialogue at a critical moment for European security. When tensions are high, it is even more important that we sit down around the same table and address our concerns. pic.twitter.com/Ek8ey05aGL— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 12, 2022
Отмечается, что стороны воздержались от вступительных заявлений.
Ожидается, что встреча продлится порядка трех часов, по ее итогам Столтенберг, а затем и Грушко дадут пресс-конференции.
Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Но его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.
На заседании будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России.
7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.
17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).
29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января проходит встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.
Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.
Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.
В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.