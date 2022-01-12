В Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО

Делегацию РФ возглавляют замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО принимают участие генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран-членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

"Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным", – прокомментировал в Twitter ход заседания Совета Россия – НАТО Столтенберг.

Today’s meeting of the #NATO–#Russia Council is underway. It is a timely opportunity for dialogue at a critical moment for European security. When tensions are high, it is even more important that we sit down around the same table and address our concerns. pic.twitter.com/Ek8ey05aGL — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 12, 2022

Отмечается, что стороны воздержались от вступительных заявлений.

Ожидается, что встреча продлится порядка трех часов, по ее итогам Столтенберг, а затем и Грушко дадут пресс-конференции.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Но его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

На заседании будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России.