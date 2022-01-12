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В Брюсселе проходит заседание Совета Россия – НАТО

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Шерман, Столтенберг, Грушко и Фомин обсудят тему гарантий безопасности для России
Шерман, Столтенберг, Грушко и Фомин обсудят тему гарантий безопасности для России
Фото: EPA

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе (Бельгия) примерно в 11.00 по Киеву началась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО. Об этом 12 января пишут ТАСС и "РИА Новости".

Делегацию РФ возглавляют замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО принимают участие генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, постоянные представители 30 стран-членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

"Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным", – прокомментировал в Twitter ход заседания Совета Россия – НАТО Столтенберг.

Отмечается, что стороны воздержались от вступительных заявлений.

Ожидается, что встреча продлится порядка трех часов, по ее итогам Столтенберг, а затем и Грушко дадут пресс-конференции.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Но его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

На заседании будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января проходит встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

Теги: Россия, США, НАТО, Брюссель, МИД России, Йенс Столтенберг, переговоры, минобороны РФ, безопасность, Александр Грушко, встреча, заседание, Венди Шерман
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