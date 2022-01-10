Блинкен после переговоров США с РФ: Они хотят втянуть нас в дискуссию о НАТО, а не их агрессии против Украины

Блинкен: Когда РФ вторглась в Украину в 2014-м, она утверждала, что Украина – агрессор. Сегодня мы снова видим продвижение пропаганды Фото: ЕРА

Заявление Блинкена опубликовало в Twitter посольство США в Украине после переговоров американской и российской делегаций по требованиям РФ относительно "гарантий безопасности", которые прошли в Женеве.

"Частью российской стратегии является выдвижение списка совершенно невыполнимых требований, а затем утверждать, что другая сторона не хочет работать сообща, и использовать это как своего рода оправдание агрессивных действий, – заявил Блинкен. – Они хотят нас втянуть в дискуссию о НАТО, а не сосредоточиться на текущем вопросе, который заключается в их агрессии против Украины".

«Буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію свого військового нарощування та свою запальну риторику. Ми чітко дали зрозуміти Росії, з чим вона зіткнеться, якщо вона продовжить йти цим шляхом – з серйозними наслідками». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 10, 2022

Также посольство обнародовало видеокомментарий Блинкена, в котором он говорит, что РФ объясняет свои действия, используя дезинформацию.

"Когда РФ вторглась в Украину в 2014-м, она утверждала, что Украина – агрессор, чтобы оправдать свои заранее спланированные военные действия. И сегодня мы снова видим значительные усилия по продвижению пропаганды против Украины, НАТО и США", – сказал госсекретарь США.