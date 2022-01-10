На встрече с замглавы МИД РФ заместитель госсекретаря США подчеркнула "свободу суверенных наций выбирать для себя союзы" – Госдеп

Шерман сопровождал начальник оперативного отдела объединенного штаба генерал-лейтенант Джеймс Мингус, а Рябкова – заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Шерман и Рябков, по словам Прайса, обсудили "двусторонние темы, которые обе стороны будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января".

"Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы. Заместитель госсекретаря подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на встрече диалога стратегической стабильности, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", – говорится в сообщении.

Также на встрече Шерман подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января и заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Как сообщает РБК, Рябков и Шерман общались более двух часов.

"Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", – сказал он журналистам после консультаций.