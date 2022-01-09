В МИД РФ заявили, что НАТО пора "собирать манатки"

Рябков прибыл в Швейцарию для участия в переговорах с США и НАТО Фото: EPA

Он заявил, что "требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится".

По словам Рябкова, НАТО "надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".