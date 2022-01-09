"Россия приставила пистолет к голове Украины". Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров США и НАТО с РФ

Блинкен: Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы Фото: EPA

10 января состоятся переговоры России и США, а 12 января – заседание Совета Россия – НАТО.

"Я не думаю, что на следующей неделе мы увидим какие-либо прорывы", – сказал Блинкен.

По его словам, было бы очень трудно достичь реального прогресса, пока продолжается эскалация, когда Россия "приставила пистолет к голове Украины со 100 тыс. военнослужащих у ее границ с возможностью удвоить их число в очень короткие сроки".

В то же время, по его словам, возможен диалог с РФ по ряду вопросов. Например, могут быть основания для продления Договора о ракетах средней и меньшей дальности с Россией, который ранее был расторгнут.

"Если мы наблюдаем деэскалацию, если мы наблюдаем снижение напряженности, это та среда, в которой мы можем добиться реального прогресса и, опять же, решить проблемы, разумные опасения с обеих сторон", – сказал Блинкен.

По его словам, если Россия совершит новую агрессию против Украины, "вполне справедливой" будет перспектива укрепления НАТО своих позиций на восточном фланге и в странах, граничащих с Россией.