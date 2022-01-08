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СМИ пишут, что США готовы обсуждать с РФ уменьшение присутствия в Восточной Европе. Госдеп и Белый дом опровергают

Госдеп и Белый дом опровергают сообщения о планах сократить присутствие НАТО в Восточной Европе
Госдеп и Белый дом опровергают сообщения о планах сократить присутствие НАТО в Восточной Европе
Фото: depositphotos.com

Телеканал NBC News 7 января сообщил, ссылаясь на свои источники, якобы администрация президента США Джо Байдена согласна обсудить с Россией сокращение учений и развертывание войск в Восточной Европе. В Белом доме и Госдепе эту информацию опровергли.

По информации канала, если Россия "серьезно относится к переговорам", американская сторона готова обсуждать сокращение развертывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе.

Журналисты сообщали, что переговоры могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет "Искандер", способных нести ядерное оружие, на российской территории в Калининграде между Польша и Литва.

После публикации этой новости официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн опровергла озвученную журналистами информацию.

"Сообщения о том, что администрация разрабатывает варианты вывода войск США из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе, не соответствуют действительности. Мы ясно дали понять, что если Россия продолжит вторжение в Украину, мы укрепим наш восточный фланг союзников по НАТО, перед которыми у нас есть священные обязательства. Мы тесно связаны с нашими союзниками по НАТО, поскольку мы решаем этот кризис, по принципу "ничего о вас без вас", – написала она в Twitter.

Также опровержение опубликовал в Twitter и спикер Госдепа Нед Прайс.

"Неправда, что администрация разрабатывает варианты вывода американских войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе", – отметил он.

Прайс добавил, что НАТО укрепит свои позиции в Восточной Европе в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, НАТО, войска
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