СМИ пишут, что США готовы обсуждать с РФ уменьшение присутствия в Восточной Европе. Госдеп и Белый дом опровергают

По информации канала, если Россия "серьезно относится к переговорам", американская сторона готова обсуждать сокращение развертывания американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе.

Журналисты сообщали, что переговоры могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими державами, количества американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет "Искандер", способных нести ядерное оружие, на российской территории в Калининграде между Польша и Литва.

После публикации этой новости официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн опровергла озвученную журналистами информацию.

"Сообщения о том, что администрация разрабатывает варианты вывода войск США из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе, не соответствуют действительности. Мы ясно дали понять, что если Россия продолжит вторжение в Украину, мы укрепим наш восточный фланг союзников по НАТО, перед которыми у нас есть священные обязательства. Мы тесно связаны с нашими союзниками по НАТО, поскольку мы решаем этот кризис, по принципу "ничего о вас без вас", – написала она в Twitter.

We've been clear that should Russia further invade Ukraine we would reinforce our eastern flank NATO Allies, to whom we have a sacred obligation. We are tightly lashed up with our NATO Allies as we address this crisis, on the principle of “nothing about you without you” (2/2) — Emily Horne (@emilyhorne46) January 7, 2022

Также опровержение опубликовал в Twitter и спикер Госдепа Нед Прайс.

"Неправда, что администрация разрабатывает варианты вывода американских войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе", – отметил он.

Прайс добавил, что НАТО укрепит свои позиции в Восточной Европе в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.