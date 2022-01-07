Столтенберг заявил, что НАТО готов выслушать предложения России по безопасности, но консультируясь с Украиной

Текстовая версия его вступительной речи опубликована на сайте НАТО.

"Мы всегда готовы выслушать, что беспокоит Россию... Но для того, чтобы диалог был значимым, он должен также учитывать давнюю озабоченность НАТО по поводу действий РФ... Также он должен происходить в консультации с Украиной. Мы также тесно консультируемся с другими ключевыми партнерами: Грузией, Молдовой, Финляндией и Швецией, а также Европейским союзом", – сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что несмотря на готовность НАТО "вести диалог с Россией добросовестно и по существу", страны Альянса должны быть готовы к тому, что "дипломатия потерпит неудачу".

"Поэтому сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется России. Союзники продолжают стоять на стороне Украины. Мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. И мы оказываем политическую и практическую поддержку", – подчеркнул генсек НАТО.

7 января в Брюсселе состоялось внеочередное заседание глав МИД стран НАТО. В частности, министры иностранных дел обсудили наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

3 января вопрос накопления российских войск возле границ Украины с главами МИД стран – членов НАТО – "Бухарестской девятки" (Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы) в ходе телефонного разговора обсудил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он заявил о приверженности США к продолжению тесных консультаций и координации со всеми союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации ситуации вблизи границ Украины "с помощью сдерживания, обороны и диалога", рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.