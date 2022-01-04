Блинкен и главы МИД "Бухарестской девятки" обсудили наращивание войск РФ вблизи границ Украины

Блинкен (на фото) и главы МИД "Бухарестской девятки" обсудили трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, отметил Прайс Фото: EPA

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее наращивание военной мощи РФ вблизи границы Украины, а также необходимость единой, открытой и решительной позиции НАТО для коллективной обороны союзников и трансатлантическое сотрудничество по вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", – рассказал Прайс.

Он отметил, что Блинкен также заявил о приверженности США продолжению тесных консультаций и координации со всеми союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации ситуации возле границ Украины "с помощью сдерживания, обороны и диалога".