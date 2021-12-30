Данилов о возможном вторжении войск РФ в Украину во время праздников: Отдыхайте спокойно

По словам Данилова, для полномасштабного вторжения РФ нужно потратить большое количество времени на подготовку Фото: rnbo.gov.ua

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".

По словам Данилова, для полномасштабного вторжения РФ нужно сначала потратить большое количество времени на подготовку.

"Что касается января, февраля, марта... У нас риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим этих ситуаций... Наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может делать даже физически на территорию нашей страны, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить", – сказал Данилов.

Он добавил, что есть небольшое увеличение количества войск РФ вблизи границ Украины, но оно "не является для нас уж слишком критическим" и эта ситуация "под контролем".

"Отдыхайте спокойно, празднуйте", – резюмировал секретарь СНБО.