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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о возможном вторжении войск РФ в Украину во время праздников: Отдыхайте спокойно

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По словам Данилова, для полномасштабного вторжения РФ нужно потратить большое количество времени на подготовку
По словам Данилова, для полномасштабного вторжения РФ нужно потратить большое количество времени на подготовку
Фото: rnbo.gov.ua

По состоянию на сегодняшний день в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ. Об этом 30 декабря на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".

По словам Данилова, для полномасштабного вторжения РФ нужно сначала потратить большое количество времени на подготовку.

"Что касается января, февраля, марта... У нас риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим этих ситуаций... Наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может делать даже физически на территорию нашей страны, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, которое они должны на это потратить", – сказал Данилов.

Он добавил, что есть небольшое увеличение количества войск РФ вблизи границ Украины, но оно "не является для нас уж слишком критическим" и эта ситуация "под контролем".

"Отдыхайте спокойно, празднуйте", – резюмировал секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/415508586990968/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".

Теги: Россия, Украина, СНБО, праздники, агрессия, нападение, угрозы, вторжение, отдых, Алексей Данилов, брифинг
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