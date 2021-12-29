Данилов о возможном вторжении РФ в Украину: У нас достаточно оружия, чтобы встретить врага

"У нас достаточно оружия, чтобы встретить врага. Другое дело – что если будет широкомасштабное вторжение, если будет задействована авиация, если будут задействованы другие инструменты влияния, это для нас будет определенным вызовом. Но я уверен, что мы будем защищать свою страну, это наша земля, и мы отсюда никуда убираться не планируем", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, "общее количество сектора безопасности и обороны достигает около 1 млн человек".
"Что касается военной компоненты, это публичная информация. У нас 261 тыс. военных, начиная с 1 января – состав наших Вооруженных сил. Но мы имеем в виду, что у нас еще есть сектор безопасности и обороны… У нас есть наше гражданское общество, которое точно так же встанет на защиту нашей страны. И их миллионы", – отметил секретарь СНБО.
В то же время Украина продолжает обращаться к странам-партнерам за военной помощью, и она ее получает, добавил Данилов.
"Мы периодически от США, от других государств получаем помощь. Но в случае обострения нам нужно будет ее намного больше. И все партнеры нам пообещали, что они сразу это сделают. Мы бы хотели, чтобы помощь предоставили уже сейчас, – подчеркнул он. – Но есть ситуация: "Давайте не будем провоцировать [президента РФ Владимира] Путина". Но его не нужно провоцировать. Он сам себе может выдумать что угодно".
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила 27 декабря, что у России "не было, и нет планов" нападать на Украину. При этом Матвиенко повторила нарратив Кремля о якобы "активном военном освоении территории Украины" со стороны НАТО, что вызывает у Москвы "серьезную озабоченность".