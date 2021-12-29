Данилов о возможном вторжении РФ в Украину: У нас достаточно оружия, чтобы встретить врага

"У нас достаточно оружия, чтобы встретить врага. Другое дело – что если будет широкомасштабное вторжение, если будет задействована авиация, если будут задействованы другие инструменты влияния, это для нас будет определенным вызовом. Но я уверен, что мы будем защищать свою страну, это наша земля, и мы отсюда никуда убираться не планируем", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, "общее количество сектора безопасности и обороны достигает около 1 млн человек".

"Что касается военной компоненты, это публичная информация. У нас 261 тыс. военных, начиная с 1 января – состав наших Вооруженных сил. Но мы имеем в виду, что у нас еще есть сектор безопасности и обороны… У нас есть наше гражданское общество, которое точно так же встанет на защиту нашей страны. И их миллионы", – отметил секретарь СНБО.

В то же время Украина продолжает обращаться к странам-партнерам за военной помощью, и она ее получает, добавил Данилов.

"Мы периодически от США, от других государств получаем помощь. Но в случае обострения нам нужно будет ее намного больше. И все партнеры нам пообещали, что они сразу это сделают. Мы бы хотели, чтобы помощь предоставили уже сейчас, – подчеркнул он. – Но есть ситуация: "Давайте не будем провоцировать [президента РФ Владимира] Путина". Но его не нужно провоцировать. Он сам себе может выдумать что угодно".