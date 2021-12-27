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Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. Украина получит $300 млн помощи

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Байден одобрил оборонный бюджет США на 2022 год в размере около $770 млрд
Байден одобрил оборонный бюджет США на 2022 год в размере около $770 млрд
Фото: The White House / Flickr

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (NDAA), военные расходы США составят около $770 млрд. Об этом 27 декабря сообщил CNN.

В частности, NDAA на следующий год включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Об "увеличении инициативы по содействию безопасности Украины на $50 млн" в Конгрессе США сообщала 17 сентября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Конгресс США включил в оборонный бюджет 2022 года помощь Украине на $300 млн 8 декабря. При этом в проект документа не попали санкции против газопровода "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

15 декабря Сенат США принял оборонный бюджет страны, отправив документ на подпись Байдену, сообщал "Голос Америки".

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, бюджет, Конгресс США, оборона, помощь, Сенат США, президент, финансирование, расходы
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