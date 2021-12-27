Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год. Украина получит $300 млн помощи

Байден одобрил оборонный бюджет США на 2022 год в размере около $770 млрд Фото: The White House / Flickr

В частности, NDAA на следующий год включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Об "увеличении инициативы по содействию безопасности Украины на $50 млн" в Конгрессе США сообщала 17 сентября посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Конгресс США включил в оборонный бюджет 2022 года помощь Украине на $300 млн 8 декабря. При этом в проект документа не попали санкции против газопровода "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

15 декабря Сенат США принял оборонный бюджет страны, отправив документ на подпись Байдену, сообщал "Голос Америки".