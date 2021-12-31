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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Концентрация войск России у границ Украины достигла беспрецедентных масштабов – CIT

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Расследователи отмечают, что у границы с Украиной возникают новые лагеря российских войск
Расследователи отмечают, что у границы с Украиной возникают новые лагеря российских войск
Фото: depositphotos.com

В последний месяц переброска российских сил к границам продолжается, а также увеличиваются уже выявленные лагеря. К такому выводу 30 декабря пришли аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT).

Расследователи отмечают, что у границы возникают новые лагеря, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы.

Кроме того, усилилось противодействие сбору информации о переброске частей. Поезда с военными грузами фактически исчезли из выдачи автоматизированной системы оперативного управления перевозками (АСОУП РЖД) – основной базы российской железной дороги, на основе которой работают сервисы слежения за поездами. Поэтому установить происхождение и пункт назначения того или иного эшелона зачастую удается только по косвенным признакам, например по фото и видео из соцсетей.

Наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы. В CIT подчеркнули, что эти регионы не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донбасса, поэтому переброску едва ли можно объяснить звучавшей недавно угрозой пресекать "провокации" украинских сил в зоне конфликта на востоке страны.

Крупные места сосредоточения российских сил – Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 км и 10 км от границы с Украиной соответственно. На спутниковом снимке одного из мест скопления техники в Клинцах, опубликованном швейцарским OSINT-аналитиком COUPSURE, не видно значительных изменений по сравнению с 1 ноября: уже к тому времени туда прибыло значительное количество техники по сравнению с сентябрем, что видно из публично доступных снимков Google Earth.

Однако тот же исследователь обнаружил на радиолокационном снимке, по-видимому, еще один лагерь в лесу к западу от Клинцов, который совсем недавно стал заполняться военной техникой. Лагерь расположен на территории городка №15 бывшей военной части №10876 (расформирована в 2013 году), который представлял собой склад артиллерийских боеприпасов.

Сосредоточение техники по радиолокационным снимкам можно проследить и к югу от поселка Климово, на месте бывшей 1329 Центральной базы средств связи, соседствующей с аэродромом Климово. Этот аэродром был заброшен с конца 1990-х, однако в марте 2014-го, уже после аннексии Крыма, но до начала активной фазы боевых действий на Донбассе, он снова попал в новостные сводки. Украинская сторона была обеспокоена переброской техники 4-й гвардейской кантемировской танковой дивизии на данный аэродром. Российские военные же объясняли появление техники на данном аэродроме планами его восстановления.

Аналитики считают, что техника, которая концентрируется в Клинцах и Климове, разгружается на разных железнодорожных станциях Брянской области (например, Новозыбков и Клетня), откуда следует по автодорогам к местам временной дислокации.

Также в CIT отмечают, что в последние недели в Брянской области стали появляться средства армейской ПВО: в Брянске 28 декабря были сняты транспортные машины 9Т229, которые перевозят ракеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М1".

Фото: citeam.org
Фото: citeam.org

Кроме того, на полигоне "Погоново" Воронежской области за месяц значительно увеличилось количество техники, которая принадлежит 1-й гвардейской танковой армии (ГТА) Западного военного округа РФ. Туда же прибыл как минимум один комплекс "Бук" в полном составе.

Фото: citeam.org
Фото: citeam.org

Скопление военной техники и палатки видно на полигоне "Постоялые Дворы" в Курской области на снимках от 23 декабря.

Фото: citeam.org
Фото: citeam.org

Там же сняты некоторые кадры репортажа французского общественного телевидения France Télévisions.

https://www.facebook.com/france2.moscou/videos/311917793992131/

Наконец, продолжается наращивание военного присутствия России и в Крыму. В начале декабря компания Maxar распространила спутниковый снимок места хранения техники в поселке Новоозерное в 100 км от границы с Херсонской областью Украины. CIT считают, что в июне туда была перемещена техника 58-й армии, которая была переброшена с Северного Кавказа и провела учения в апреле этого года. Радиолокационные снимки демонстрируют, что с 4-го по 8 декабря количество техники в этой точке увеличивалось, а к 28 декабря начало уменьшаться, что говорит о том, что машины перебрасывают в другое, пока не установленное место.

Фото: citeam.org
Фото: citeam.org

Подводя итог этих перемещений, аналитики делают вывод, что к Новому году концентрация техники у границ с Украиной и в Крыму достигла беспрецедентных масштабов, скорее всего, превысив апрельские показатели. Помимо танков, артиллерии и других боевых машин наблюдается переброска техники и средств ПВО. 

Однако существуют признаки того, что подготовка к вторжению в Украину, не завершена, а если оно начнется, то будет не столь масштабно, как предполагают некоторые аналитики и публицисты, говорят в CIT. Причиной этому сравнительно небольшое количество техники десантных частей и меньшая численность российских войск в приграничной полосе (100–120 тыс.) даже с учетом вооруженных сил боевиков "ЛНР" и "ДНР" (до 35 тыс. человек) по сравнению с общей численностью Сухопутных войск Украины мирного состава (до 169 тыс. человек) и Национальной гвардии Украины (50 тыс. по состоянию на 2017 год). 

Кроме того, аналитики не видят никаких признаков массовой мобилизации на территории России. Публикуемые кадры военных сборов, скорее всего, относятся к подготовке Боевого армейского резерва страны (БАРС), который формируется на добровольной основе и в ближайшие месяцы вряд ли достигнет оценочных цифр в 100 тыс. человек. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, война, граница, война в Украине, Conflict Intelligence Team, войска
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