Из-за угрозы Украине со стороны РФ Пентагон оставил в Средиземном море авианосец и пять кораблей – СМИ

Приказ авианосцу оставаться в Средиземном море, а не отправляться на Ближний Восток, принял глава Пентагона Ллойд Остин.

Ближе к Украине американские военные оставляют и пять кораблей, которые сопровождают USS Harry S. Truman, пишет агентство.

Его собеседник объяснил, что действия Пентагона объясняются необходимостью "успокоить союзников и партнеров США в регионе".

USS Harry S. Truman (CVN-75) – американский авианосец типа Nimitz. Спущен на воду в сентябре 1996 года.

Авиационная группа авианосца состоит из почти сотни вертолетов и самолетов.

Порт приписки USS Harry S. Truman – военно-морская база в Норфолке (США, штат Вирджиния).

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть "от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".