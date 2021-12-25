Глава ВМС Украины Неижпапа: Крым сейчас – это "непотопляемый авианосец"

Неижпапа: Все поступавшие [в РФ] с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот Фото: ВМС ЗС України / Facebook

"Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все поступавшие с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие", – сказал он.

Он добавил, что Черноморский флот пополнился береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион".

"Сам Крым сейчас – это "непотопляемый авианосец". После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории", – подчеркнул Неижпапа.