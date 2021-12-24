ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

34 тыс. рейсов в Крым. Министру транспорта РФ сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Савельев до назначения министром транспорта РФ возглавлял "Аэрофлот"
Савельев до назначения министром транспорта РФ возглавлял "Аэрофлот"
Фото: kremlin.ru

Украинские правоохранители предъявили действующему министру транспорта РФ и его заместителю подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему... Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что рейсы проводились вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. По данным следствия, с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го на полуостров Крым и с него было совершено более 34 тыс. рейсов.

"Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тыс. человек", – отметили в Офисе генпрокурора. 

Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ в АР Крым под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Действующий министр транспорта РФ – Виталий Савельев. На сайте российского правительства отмечается, что до вступления в должность в ноябре 2020 года он был гендиректором ПАО "Аэрофлот". О каком из его заместителей идет речь, неизвестно – на высоких должностях в "Аэрофлоте" в период после аннексии Крыма работали по меньшей мере двое: Кирилл Богданов и Игорь Чалик.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.

25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину29 сентября российское Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.

В Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивали, что переговоры о возобновлении авиасообщения невозможны, пока российские компании не прекратят полеты в Крым и не выплатят все штрафные санкции за эти незаконные перелеты.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

По данным "Радіо Свобода", с 2018 года Госавиаслужба Украины зафиксировала 68 авиакомпаний, незаконно летавших в Крым. Это не только российские компании, в списке также три британские, одна сирийская и одна казахстанская авиакомпании.

Теги: Россия, транспорт, СБУ, Крым, авиация, граница, Аэрофлот, запрет, самолеты, авиарейсы, авиаперевозки, авиакомпания, Офис генпрокурора, авиасообщение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением
"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов
"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов
Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи
Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи
"Мама – бомба", "Она замужем?" 25-летняя Michelle Andrade показала свою маму в купальнике на яхте
"Мама – бомба", "Она замужем?" 25-летняя Michelle Andrade показала свою маму в купальнике на яхте
"Твоя красота безумна", "Слишком много прекрасного". Модель Онопка с голой грудью широко развела ноги перед камерой
"Твоя красота безумна", "Слишком много прекрасного". Модель Онопка с голой грудью широко развела ноги перед камерой
"Мы связаны на всю жизнь". Кейт Уинслет рассказала, из-за чего плакала во время встречи с ДиКаприо
"Мы связаны на всю жизнь". Кейт Уинслет рассказала, из-за чего плакала во время встречи с ДиКаприо
Жена Макаревича прокомментировала слухи о своей беременности
Жена Макаревича прокомментировала слухи о своей беременности
"Карикатурный образ украинки". Ткаченко обратится к Netflix из-за Петры в сериале "Эмили в Париже"
"Карикатурный образ украинки". Ткаченко обратится к Netflix из-за Петры в сериале "Эмили в Париже"
  Шишки, Леонтович и "Щедрик". Wellboy презентовал анимацию на новогоднюю версию хита "Гуси". Видео
  Шишки, Леонтович и "Щедрик". Wellboy презентовал анимацию на новогоднюю версию хита "Гуси". Видео
В сеть попали фото Мэрайи Кэри, которая обнималась с молодым бойфрендом на улице Аспена
В сеть попали фото Мэрайи Кэри, которая обнималась с молодым бойфрендом на улице Аспена
"Это не про нас ни разу". Жена министра Федорова рассказала, как фотограф заставлял их целоваться на камеру, и показала, что из этого вышло
"Это не про нас ни разу". Жена министра Федорова рассказала, как фотограф заставлял их целоваться на камеру, и показала, что из этого вышло
"У меня остался член между ног". Трансгендерная певица Zi Faámelu заявила, что после каминг-аута не делала операцию по смене пола
"У меня остался член между ног". Трансгендерная певица Zi Faámelu заявила, что после каминг-аута не делала операцию по смене пола
"Знойная женщина". Тодоренко выставила странное фото с оголенной грудью
"Знойная женщина". Тодоренко выставила странное фото с оголенной грудью
"У меня есть любимая женщина, я счастлив". Дикусар прокомментировал роман с бывшей женой нардепа Тищенко Ириной Журавской
"У меня есть любимая женщина, я счастлив". Дикусар прокомментировал роман с бывшей женой нардепа Тищенко Ириной Журавской
"Угрожал разрушить карьеру". Еще одна женщина обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" Нота в сексуальном насилии
"Угрожал разрушить карьеру". Еще одна женщина обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" Нота в сексуальном насилии
"Красота должна размножаться", "Балдежная". 31-летняя Дорофеева снялась в широкой футболке, скрывающей живот
"Красота должна размножаться", "Балдежная". 31-летняя Дорофеева снялась в широкой футболке, скрывающей живот
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (85740)
2
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани (66235)
3
"Вау! Секси-девочка". Голая жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала в ванне (63533)
4
"Коленки желательно свести вместе", "Фу, гадость какая". Босая Волочкова снялась на полу в балетной пачке (58065)
5
"Вова нашел себе нормальную работу". Актриса "Квартал 95" Кравец рассказала, когда в последний раз виделась со своим кумом Зеленским (50925)
6
"Это должна быть сладкая киска, детка". Рианна оттянула трусы перед камерой (45206)
7
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь (39918)
8
"Я буквально вижу все твое тело сквозь купальник". 46-летняя Лонгория показала фигуру (37913)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS