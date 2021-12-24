34 тыс. рейсов в Крым. Министру транспорта РФ сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему... Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы проводились вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. По данным следствия, с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го на полуостров Крым и с него было совершено более 34 тыс. рейсов.
"Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тыс. человек", – отметили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ в АР Крым под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
Действующий министр транспорта РФ – Виталий Савельев. На сайте российского правительства отмечается, что до вступления в должность в ноябре 2020 года он был гендиректором ПАО "Аэрофлот". О каком из его заместителей идет речь, неизвестно – на высоких должностях в "Аэрофлоте" в период после аннексии Крыма работали по меньшей мере двое: Кирилл Богданов и Игорь Чалик.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.
25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину. 29 сентября российское Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.
В Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивали, что переговоры о возобновлении авиасообщения невозможны, пока российские компании не прекратят полеты в Крым и не выплатят все штрафные санкции за эти незаконные перелеты.
В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.
По данным "Радіо Свобода", с 2018 года Госавиаслужба Украины зафиксировала 68 авиакомпаний, незаконно летавших в Крым. Это не только российские компании, в списке также три британские, одна сирийская и одна казахстанская авиакомпании.