34 тыс. рейсов в Крым. Министру транспорта РФ сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины

"По данным следствия, подозреваемые, находясь на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым организовали преступную схему... Несмотря на наличие прямых запретов органов авиационной власти Украины и рекомендаций по этому поводу мировых организаций в сфере гражданской авиации, российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы проводились вопреки нормам международного права и воздушного права Украины. По данным следствия, с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го на полуостров Крым и с него было совершено более 34 тыс. рейсов.

"Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тыс. человек", – отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование ведет Главное управление СБУ в АР Крым под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Действующий министр транспорта РФ – Виталий Савельев. На сайте российского правительства отмечается, что до вступления в должность в ноябре 2020 года он был гендиректором ПАО "Аэрофлот". О каком из его заместителей идет речь, неизвестно – на высоких должностях в "Аэрофлоте" в период после аннексии Крыма работали по меньшей мере двое: Кирилл Богданов и Игорь Чалик.