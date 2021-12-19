В Украину не пустили российскую актрису, выступавшую в оккупированном Крыму

Актрисе на три года запретили въезд в Украину Фото: mvs.gov.ua

"Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", – отметили в релизе.

32-летней россиянке, которая планировала принять участие в съемках, на три года запретили въезд в Украину. Актриса вернулась обратно в Варшаву.

В МВД не назвали имени актрисы. По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Любови Резиной (девичья фамилия Баханкова).