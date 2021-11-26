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26 ноября, 2021
 
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"Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину

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Лариса Долина: Не поехать в Крым я не могла
Лариса Долина: Не поехать в Крым я не могла
Скриншот: Скажи Гордеевой / YouTube

Российская певица Лариса Долина в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой", которое вышло 23 ноября, заявила, что не понимает, почему Украина запретила ей въезд в страну после выступления в оккупированном Крыму.

"Я не знала, что так случится. Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым – это все-таки российская история. Дальше не буду углубляться. Если бы я не была с этим согласна, я бы не поехала туда. Но я не знала, что это выльется в то, во что выльется: мне запретят въезд в Украину", – заявила 66-летняя Долина.

Она добавила, что больше всего последние годы скучает по Одессе, в которой выросла.

"Все остальные города – ну я переживу, что я туда не езжу, а Одесса для меня – не просто любимый и родной город, это моя душа. И я сейчас наполовину живу без души", – призналась Долина и добавила, что в городе остались могилы ее родителей и бабушек с дедушками.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, росла в Одессе. Музыкальную карьеру начала в 16 лет в эстрадном оркестре "Мы одесситы". В середине 1980-х начала сольную карьеру.

В 2003 году певица вступила в пропутинскую партию "Единая Россия".

В марте 2015 года выступила вместе с Путиным на Красной площади на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского полуострова Крым. Летом того же года выступала на полуострове с концертами.

С 2018 года Долиной запрещен въезд в Украину после того, как она в числе 23 артистов выступила на открытии Крымского моста. В марте 2021 года украинские правоохранители открыли уголовное производство против этих артистов. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированный РФ полуостров.

Теги: Крым, Одесса, оккупация, аннексия, запрет, Лариса Долина, певица
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