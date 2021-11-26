  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину

"Я не знала, что так случится. Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым – это все-таки российская история. Дальше не буду углубляться. Если бы я не была с этим согласна, я бы не поехала туда. Но я не знала, что это выльется в то, во что выльется: мне запретят въезд в Украину", – заявила 66-летняя Долина.

Она добавила, что больше всего последние годы скучает по Одессе, в которой выросла.

"Все остальные города – ну я переживу, что я туда не езжу, а Одесса для меня – не просто любимый и родной город, это моя душа. И я сейчас наполовину живу без души", – призналась Долина и добавила, что в городе остались могилы ее родителей и бабушек с дедушками.

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Видео: Скажи Гордеевой / YouTube