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25 ноября, 2021
 
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"Он мне нравится по-мужски". 66-летняя Долина призналась в женских симпатиях к 69-летнему Путину

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"Он мне нравится и всегда нравился", заявила о президенте РФ Лариса Долина
"Он мне нравится и всегда нравился", – заявила о президенте РФ Лариса Долина
Скриншот: Скажи Гордеевой / YouTube

Российская певица Лариса Долина в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой", которое вышло 23 ноября, заявила, что ей нравится президент РФ Владимир Путин. Артистка подчеркнула, что 69-летний российский лидер ей нравится "и по мужски, и когда рассказывает анекдоты".

"Да, он мне нравится по-мужски. Он умный, с ним интересно разговаривать на любую тему. Он мне нравится и всегда нравился", – заявила 66-летняя Долина.

ВИДЕО
Видео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, росла в Одессе. Музыкальную карьеру начала в 16 лет в эстрадном оркестре "Мы одесситы". В середине 1980-х начала сольную карьеру.

В 2003 году певица вступила в пропутинскую партию "Единая Россия".

В марте 2015 года выступила вместе с Путиным на Красной площади на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского полуострова Крым. Летом того же года выступала на полуострове с концертами.

С 2018 года Долиной запрещен въезд в Украину.

Теги: Владимир Путин, Лариса Долина, певица
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