Российскому блогеру Варламову сняли запрет на въезд в Украину

"По состоянию на 5 ноября подразделениями Службы безопасности Украины решение о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось", – заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований, определенных законодательством, СБУ примет в отношении Варламова необходимые меры.

Контекст:

Илья Варламов – российский журналист и видеоблогер. Известен фоторепортажами с акций политической оппозиции в России и в мире. С 2017 года ведет канал на YouTube "varlamov", в котором большинство материалов посвящает теме урбанистики.

В июне 2017 года Служба безопасности Украины запретила ему въезд в страну сроком на пять лет.

После информации о запрете его въезда на территорию Украины Илья Варламов сообщил на своем сайте, что не посещал отдельные районы Луганской и Донецкой областей, однако подтвердил, что был в аннексированном Крыму.

В октябре 2017 года Варламов заявил, что приехал в Одессу, несмотря на то, что СБУ запретила ему въезжать на территорию Украины.