Почти 85% украинцев не верят, что переговоры Путина и Зеленского вернут Украине Крым – опрос

Возвращение временно оккупированных территорий Донбасса в результате переговоров Зеленского и Путина назвали возможным 25,9% опрошенных, не верят в это 66,3% украинцев.
58,1% респондентов согласны с тем, что переговоры с Путиным Зеленский должен вести только с участием западных партнеров, прямые переговоры президентов Украины и России действенным способом достижения мира назвали 26,6% опрошенных.
Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.