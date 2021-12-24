Почти 85% украинцев не верят, что переговоры Путина и Зеленского вернут Украине Крым – опрос

Верят в освобождение Крыма в результате переговоров Зеленского и Путина менее 11% украинцев Фото: EPA

Возвращение временно оккупированных территорий Донбасса в результате переговоров Зеленского и Путина назвали возможным 25,9% опрошенных, не верят в это 66,3% украинцев.

Диаграмма: kiis.com.ua

58,1% респондентов согласны с тем, что переговоры с Путиным Зеленский должен вести только с участием западных партнеров, прямые переговоры президентов Украины и России действенным способом достижения мира назвали 26,6% опрошенных.

Диаграмма: kiis.com.ua

Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.