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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Почти 85% украинцев не верят, что переговоры Путина и Зеленского вернут Украине Крым – опрос

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Верят в освобождение Крыма в результате переговоров Зеленского и Путина менее 11% украинцев
Верят в освобождение Крыма в результате переговоров Зеленского и Путина менее 11% украинцев
Фото: EPA

84,4% украинцев считают, что прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным не вернут временно оккупированный Российской Федерацией Крым в состав Украины. Это следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, обнародованных 24 декабря.

Возвращение временно оккупированных территорий Донбасса в результате переговоров Зеленского и Путина назвали возможным 25,9% опрошенных, не верят в это 66,3% украинцев.

Диаграмма: kiis.com.ua
Диаграмма: kiis.com.ua

58,1% респондентов согласны с тем, что переговоры с Путиным Зеленский должен вести только с участием западных партнеров, прямые переговоры президентов Украины и России действенным способом достижения мира назвали 26,6% опрошенных.

Диаграмма: kiis.com.ua
Диаграмма: kiis.com.ua

Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Донбасс, соцопрос, переговоры, аннексия, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, КМИС
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