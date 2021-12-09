Российскими войсками в Крыму Путин воодушевляет свое быдлонаселение – Чийгоз

"42-я дивизия Южного военного округа переброшена в Крым, и в ней тактические группы, характер которых определяется нападением и захватом, и все наши видят перемещение… Они же там часто перебрасываются и по мосту, и железнодорожными путями. Проходят агрессивные учения", – сказал он.

Замглавы Меджлиса отметил, что на полуострове крымские татары "ждут, какую реакцию проявит Украина" в ответ на угрозу российского вторжения.

"Это и есть та надежда, уверенность в действиях твоего материнского государства, частью которого ты себя чувствуешь и за которое там борешься. А сейчас этой уверенности нет. Потому что в ответ мы слышим: "Это все больше рассчитано на панику". Слушайте, не тратьте время на эти пустые разговоры! Скажите народу четко, что и как мы будем делать. Чтобы не только тут, в Украине, но и в Крыму все это почувствовали", – считает Чийгоз.

По его словам, стягивая войска и перемещая их в Крыму, президент РФ Владимир Путин "отрабатывает несколько направлений".

"Во-первых, воодушевляет, как в 2014 году, все свое быдлонаселение, которое хочет крови и имперских завоеваний. Притом что эти люди с этих имперских завоеваний ничего не имеют. Они все так же жрут ботву, зато пропитываются имперским духом. Во вторых, наводят хаос на ту территорию, которую предполагают захватить. И хаос этот заключается в том, что одних они подавляют, а других – воодушевляют. Как в Крыму, когда сразу организовались эти отряды самообороны. ГРУшники и ФСБшники последние годы себя в Крыму чувствовали, как дома. А следом вошли регулярные войска", – объяснил Чийгоз.