ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Российскими войсками в Крыму Путин воодушевляет свое быдлонаселение – Чийгоз

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крым был оккупирован в 2014 году
Крым был оккупирован в 2014 году
Фото: krymr.com

В оккупированный Крым Россия перемещает своих военных. Об этом заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 8 декабря.

"42-я дивизия Южного военного округа переброшена в Крым, и в ней тактические группы, характер которых определяется нападением и захватом, и все наши видят перемещение… Они же там часто перебрасываются и по мосту, и железнодорожными путями. Проходят агрессивные учения", – сказал он.

Замглавы Меджлиса отметил, что на полуострове крымские татары "ждут, какую реакцию проявит Украина" в ответ на угрозу российского вторжения.

"Это и есть та надежда, уверенность в действиях твоего материнского государства, частью которого ты себя чувствуешь и за которое там борешься. А сейчас этой уверенности нет. Потому что в ответ мы слышим: "Это все больше рассчитано на панику". Слушайте, не тратьте время на эти пустые разговоры! Скажите народу четко, что и как мы будем делать. Чтобы не только тут, в Украине, но и в Крыму все это почувствовали", – считает Чийгоз.

По его словам, стягивая войска и перемещая их в Крыму, президент РФ Владимир Путин "отрабатывает несколько направлений".

"Во-первых, воодушевляет, как в 2014 году, все свое быдлонаселение, которое хочет крови и имперских завоеваний. Притом что эти люди с этих имперских завоеваний ничего не имеют. Они все так же жрут ботву, зато пропитываются имперским духом. Во вторых, наводят хаос на ту территорию, которую предполагают захватить. И хаос этот заключается в том, что одних они подавляют, а других – воодушевляют. Как в Крыму, когда сразу организовались эти отряды самообороны. ГРУшники и ФСБшники последние годы себя в Крыму чувствовали, как дома. А следом вошли регулярные войска", – объяснил Чийгоз.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация.

Милитаризация Крыма, в частности, осуждается в декларации саммита Крымской платформы, которая была принята 23 августа 2021 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, военные, аннексия, Ахтем Чийгоз, учения, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Какие цветы выбрать для предложения девушке?
Какие цветы выбрать для предложения девушке? PR
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
"Успех был неизбежен". Прославленный Бритни Спирс украинский кот-блогер Степан снялся в новой рекламе
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
  "Близкие отношения? Я бы назвал это флиртом". Российский критик Соседов рассказал о романе с украинским певцом
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
Лопес и Аффлек держались за руки и обнимались, сидя в первом ряду на баскетбольном матче
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Есть на что глянуть", "Прелестница". Седокова появилась на публике с голой грудью
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
"Не пускают никого". Пострадавшую при пожаре в своей квартире певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
  "Мне нравится". Билык в новом клипе снялась почти голой. Видео
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
Ники Минаж полностью обнажила грудь и ягодицы, позируя на огромном плюшевом медведе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
  "Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
52-летняя Энистон позировала в бюстгальтере на обложке глянца и рассказала о хейте из-за отсутствия детей
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
  "Такое чувство, что смотришь фильм". "Юля прекрасна в этом клипе". The Hardkiss презентовали клип в японском стиле на трек "Сестра". Видео
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
Мейхер подчеркнула фигуру молнией до копчика. Фото с разных ракурсов
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
alyona alyona перестала скрывать лицо бойфренда и выложила в сеть откровенные совместные фото в белье
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
"Дождались". Горбунов назвал главные слова в лексиконе его четырехлетнего сына от Осадчей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (204426)
2
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (177753)
3
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке (163337)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (85529)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (78306)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (68640)
7
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой (67614)
8
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера (63389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS