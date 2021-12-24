Белковский о российской агрессии: Танки не пойдут на Киев, будет другой сценарий

"Здесь бы я сделал акцент на психологию самого Владимира Владимировича, который совершенно не хочет стрелять в народ. Он не хочет больших жертв вообще. Он мастер спецопераций, а не воин. И именно поэтому я считаю, что не будет большой войны, танки не пойдут на Киев. Будет некий другой сценарий обязательно, что и позволит ему апеллировать к тому, что никакие санкции больше не нужны, поскольку санкции ему обещали за большую войну. А он не собирается делать большую войну", – сказал политолог.

По его словам, Путин "собирается делать систему мелких пакостей (в хорошем смысле, конечно), которыми он занимался на протяжении всей свой политической биографии".

"Даже аннексия Крыма для него была важна тем, что она была бескровна, и во многом ей благоприятствовал массовый переход украинских военных на российскую сторону, находившихся в Крыму, включая командующего лично Черноморский флотом Украины адмирала, не побоюсь этого слова, [Дениса] Березовского. Поэтому ни в какую историю с большими жертвами он влезать не будет", – объяснил Белковский.