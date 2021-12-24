"Западный мир годами очень наивно смотрит на Москву". Польша не исключает строительство стены на границе с Украиной на фоне обострения российской агрессии

Неизвестно, в каком направлении пойдет российская агрессия и по какой модели будет действовать Россия, сказал Качиньский Фото: ЕРА

Качиньский не является оптимистом относительно "гибридных действий" на польско-белорусской границе, пишет издание. Польша, по его мнению, должна готовиться к затяжной агрессии.

"Именно так россияне проводят свои операции, и Украина – лучший тому пример. Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную стену придется укреплять, расширять до границы с Украиной", – подчеркнул Качиньский в интервью.

Он добавил, что неизвестно, в каком направлении пойдет российская агрессия и по какой модели будет действовать Россия.

"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, которая позволяет нам готовиться к разным вариантам, но четкого указания на сегодняшний день у нас нет. Ситуация вошла в новую фазу", – подчеркнул вице-премьер-министр Польши.

Качиньский признал, что Европа слишком долго не воспринимала Россию как потенциального агрессора.

"К сожалению, западный мир годами очень наивно смотрит на Москву. Много раз он пытался перевернуть ее на свою сторону, обманутый каким-то утопическим видением этой страны. Ничего хорошего из этого не вышло. По крайней мере, для Запада", – подчеркнул он.

По словам польского вице-премьер-министра, "Москва решила, что настал момент завершить важные для нее дела", пишет издание.