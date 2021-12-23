Около 52 батальонных технических групп РФ находятся вдоль госграницы с Украиной – Залужный

Залужный: Мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"На сегодняшний день мы насчитываем около 52 батальонных технических групп, которые мы действительно наблюдаем, они осуществляют движение вдоль государственных границ с Украиной. Но хочу напомнить, что, к примеру, в апреле этого года их было 62. Да и вообще они могут увеличить их до 150. Поэтому наша задача как военных – мы наблюдаем, мы готовимся, мы никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", – заявил он.

По словам главнокомандующего, за последнюю неделю произошло незначительное увеличение количества войск РФ в оккупированном Крыму.

"Мы насчитали порядка 1500–1800 человек", – сказал Залужный.