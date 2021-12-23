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Делегации 36 членов ООН обвинили Россию в распространении фейков об Украине

Члены ООН предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ
Члены ООН предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ
Фото: depositphotos.com

В ООН заявили, что Россия использовала заседание Совета Безопасности, чтобы предъявить необоснованные обвинения в адрес государств-членов и распространить дезинформацию о соседних странах.

Россия организовала в Совбезе ООН мероприятие, направленное против нацизма, на котором предъявила обвинение странам Балтии и Украины в насильственном экстремизме на основе ксенофобии и расизма. Делегации 36 стран назвали эти обвинения "циничными и необоснованными".

"Это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание международного сообщества от продолжающихся нарушений Россией международного права, включая нарушения международного права в области прав человека, а также нарушения прав человека и основных свобод", – говорится в заявлении.

Россия, по их мнению, хочет таким образом "исказить историю для собственных политических целей" и "способствовать фальшивому нарративу и дезинформации относительно соседних стран".

В документе отмечается, что проведение этого мероприятия вызывает особую обеспокоенность на фоне наращивания российской армии на Крымском полуострове и на границах Украины.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и влечет за собой серьезную цену. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы решительно осуждаем продолжающуюся временную оккупацию части территории Украины и подтверждаем наше непризнание ее аннексии... Мы призываем Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность внутри и вокруг Украины и незамедлительно вывести силы и оборудование, которые она разместила в стране без согласия Украины", – заявили делегации.

Под документом подписались представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Федеративных Штатов Микронезии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Либерии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Черногории, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Великобритании, США, Украины и ЕС.

Контекст:

В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". 

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Наращивание войск сопровождается активной компанией по дезинформации со стороны Росси. Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря заявил о якобы присутствии на востоке Украины 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли туда химические компоненты и готовят провокацию.

22 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 200-километровой зоне возле границы Украины находится 122 тыс. российских военных

Теги: Россия, Украина, ООН, агрессия, войска, дезинформация
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