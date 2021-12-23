Делегации 36 членов ООН обвинили Россию в распространении фейков об Украине

Члены ООН предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ Фото: depositphotos.com

Россия организовала в Совбезе ООН мероприятие, направленное против нацизма, на котором предъявила обвинение странам Балтии и Украины в насильственном экстремизме на основе ксенофобии и расизма. Делегации 36 стран назвали эти обвинения "циничными и необоснованными".

"Это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание международного сообщества от продолжающихся нарушений Россией международного права, включая нарушения международного права в области прав человека, а также нарушения прав человека и основных свобод", – говорится в заявлении.

Россия, по их мнению, хочет таким образом "исказить историю для собственных политических целей" и "способствовать фальшивому нарративу и дезинформации относительно соседних стран".

В документе отмечается, что проведение этого мероприятия вызывает особую обеспокоенность на фоне наращивания российской армии на Крымском полуострове и на границах Украины.

"Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и влечет за собой серьезную цену. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы решительно осуждаем продолжающуюся временную оккупацию части территории Украины и подтверждаем наше непризнание ее аннексии... Мы призываем Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность внутри и вокруг Украины и незамедлительно вывести силы и оборудование, которые она разместила в стране без согласия Украины", – заявили делегации.

Под документом подписались представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Федеративных Штатов Микронезии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Либерии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Черногории, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Великобритании, США, Украины и ЕС.