Швеция готова отправить военных в Украину – министр обороны

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", – сказал Хультквист.

Sveriges Radio отмечает, что такое предложение поступило от стран Балтии в связи с наращиванием Россией своего военного присутствия у границы с Украиной.

Хультквист не уточнил, какое количество военных Швеция может направить в Украину и как будет выглядеть миссия.

Он отметил, что сейчас все внимание международного сообщества приковано к ситуации в Польше, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план". Глава минобороны Швеции призвал демонстрировать солидарность с Киевом в любое время.

По данным СМИ, Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России готова отправить в Украину до 600 военнослужащих.