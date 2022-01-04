НАТО собирается на внеочередное заседание. Главы МИД стран – членов Альянса обсудят наращивание войск РФ в ОРДЛО и вблизи Украины

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАТО 4 января.
"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", – говорится в сообщении.
3 января вопрос накопления российских войск возле границ Украины с главами МИД стран – членов НАТО – "Бухарестской девятки" (Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы) в ходе телефонного разговора обсудил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Он заявил о приверженности США к продолжению тесных консультаций и координации со всеми союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации ситуации вблизи границ Украины "с помощью сдерживания, обороны и диалога", рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
30 декабря Данилов заявил, что в Украине не видят угроз для открытой агрессии со стороны РФ.