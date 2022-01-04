НАТО собирается на внеочередное заседание. Главы МИД стран – членов Альянса обсудят наращивание войск РФ в ОРДЛО и вблизи Украины

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАТО 4 января.

"Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вблизи нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", – говорится в сообщении.

3 января вопрос накопления российских войск возле границ Украины с главами МИД стран – членов НАТО – "Бухарестской девятки" (Румынии, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы) в ходе телефонного разговора обсудил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он заявил о приверженности США к продолжению тесных консультаций и координации со всеми союзниками и партнерами по вопросу достижения деэскалации ситуации вблизи границ Украины "с помощью сдерживания, обороны и диалога", рассказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.