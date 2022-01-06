ГОРДОН
 
 
МИР

НАТО готов к диалогу с Россией, но объединяется для сдерживания дальнейшей российской агрессии – Госдепартамент США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шерман (на фото) обсудила с Джоанэ наращивание российских военных сил у границы Украины
Шерман (на фото) обсудила с Джоанэ наращивание российских военных сил у границы Украины
Фото: EPA

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, которая 10 января проведет в Женеве двусторонние переговоры по безопасности с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, 6 января провела разговор с заместителем генерального секретаря НАТО генералом Мирчей Джоане. Об этом проинформировал спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщается на сайте ведомства.

Стороны обсудили общую озабоченность накоплением Россией военных сил у границы Украины, также была обсуждена предстоящая встреча Совета НАТО – Россия, которая состоится 12 января.

"Североатлантический союз по-прежнему готов к конструктивному диалогу с Россией, в то же время объединяется для сдерживания дальнейшей агрессии", – сказано в заявлении, размещенном на сайте Государственного департамента США.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября 201 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. В Белом доме в тот же день заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

5 января спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты не планируют обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся НАТО или относящиеся исключительно к ситуации в Европе, в ходе встречи с представителями РФ 10 января в Женеве. 

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Женева, Госдепартамент США, переговоры, встреча, Венди Шерман, Нед Прайс, Мирча Джоанэ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
Родственница рэпера Face заявила, что артиста вынудили покинуть РФ. Ранее он говорил о давлении
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
"Потрясающее тело", "Пожалуй, самая красивая 56-летняя женщина". Херли расставила ноги перед объективом в нюдовом бикини
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
  "Личность очень интересная". Экс-участница "Танцев со звездами" Дели заявила, что хочет провести день с Ахметовым
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Здесь кайф". Зарицкая похвасталась отпуском в Грузии
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
"Космос", "Кто-нибудь объяснит феномен этой женщины?" Мейхер показала пятую точку и засветила трусы
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
  "У Насти цель – Мексика". Танцовщица из балета Каменских рассказала о работе с певицей
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Ее мужества хватило принять меня со всеми моими страстями и пороками". 38-летний Бардаш рассказал о 25-летней жене
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь
"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь Актуально
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
"Шикарный аппарат", "Кормилицу свою не застуди". 26-летняя блогер Стужук крупным планом показала голые ягодицы
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "В Украине проблема – много девушек на одного мужчину". Чмерковский назвал "огромной ошибкой" свое участие в украинском шоу
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
  "Когда танцевали, Андрею кричат из зала: "Гелю продай!" Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала о выступлениях на корпоративах
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
Семья бывшего смотрителя Виндзорского замка выставила на аукцион фото 18-летней Елизаветы II
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
"Такая сладкая попка". Кунаки снялась в мокром микробикини
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
Мирзоян показал дочь от Тони Матвиенко и сыновей от первого брака
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
  Тина Кароль: Все завязано на мне. Если я займусь чем-то, что выбьет меня из состояния контроля, все разрушится
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
"Тигрица", "Такая стройняшка". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в обтягивающей одежде
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (149174)
2
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (93786)
3
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (74505)
4
Каменских показала голую грудь вблизи (66829)
5
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (57088)
6
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году (51985)
7
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (39729)
8
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом (38650)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS