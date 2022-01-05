США на переговорах по безопасности с РФ не будут обсуждать вопросы, касающиеся НАТО – Госдепартамент

США не будут обсуждать с РФ вопросы, касающиеся европейских союзников и партнеров, отметил Прайс Фото: state.gov

Об этом на брифинге 4 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Что касается взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, то мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы. Мы будем обсуждать относительно узкий набор двусторонних вопросов", – сказал Прайс.

Он отметил, что "диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности".

Прайс добавил, что США не будут обсуждать с РФ вопросы, касающиеся европейских союзников и партнеров без их присутствия за столом переговоров.

"Мы ничего не будем делать или говорить о них без них, когда речь идет о наших союзниках по НАТО и наших европейских партнерах, включая, конечно, Украину", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Прайс подтвердил, что американскую делегацию на переговорах в Женеве будет возглавлять первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно "гарантий безопасности": 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.