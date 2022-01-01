Байден: Я ясно дал понять Путину: если он вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе

Об этом Байден рассказал в ходе общения с журналистами в штате Делавер 31 декабря, расшифровку беседы публикует сайт Белого дома.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что если он сделает еще какие-либо шаги и вторгнется в Украину, мы введем жесткие санкции. Мы увеличим наше присутствие в Европе с нашими союзниками по НАТО и ему придется заплатить высокую цену", – сказал Байден.

Главу Белого дома спросили, уменьшилась ли вероятность вторжения российских войск в Украину после беседы 30 декабря.

Байден сказал, что у него сложилось впечатление, будто Путин согласился с тем, что США и РФ начиная с середины января проведут в Европе три серьезные встречи с участием старших должностных лиц, которые имеют отношение к ОБСЕ, Совету Россия – НАТО, также речь идет о продолжении консультаций о стратегической доктрине отношений двух стран.

"Итак, он не выразил несогласия ни с чем из этого. Он изложил некоторые из своих соображений относительно НАТО, Соединенных Штатов и Европы, а мы изложили свои. И мы сказали, что начнем переговоры по некоторым из этих вопросов. Но я ясно дал понять, что они смогут состояться только в том случае, если он деэскалирует, а не эскалирует ситуацию в регионе", – добавил Байден.

Он надеется достичь прогресса в переговорах, но не стал отвечать на вопрос о том, грозят ли России санкции, если войска останутся у украинско-российской границы.

"Я не собираюсь вести переговоры на публике, но мы ясно дали понять, что [Путин] не может – я подчеркиваю: не может – продвигаться по Украине", – сказал президент США.