31 декабря боевики три раза нарушили перемирие на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Травневого, Авдеевки и Водяного Донецкой области.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью, говорится в сводке.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в штабе.

С начала суток 1 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано.