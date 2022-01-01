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ВОЙНА В УКРАИНЕ

31 декабря боевики три раза нарушили перемирие на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

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Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Незаконные вооруженные формирования России 31 декабря три раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе. Об этом штаб операции Объединенных сил проинформировал в Facebook 1 января.

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Травневого, Авдеевки и Водяного Донецкой области. 

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью, говорится в сводке.  

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – сообщили в штабе. 

С начала суток 1 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1268903676935579

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Авдеевка, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, Травневое, операция Объединенных сил, ООС
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