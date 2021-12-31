"Отменить отпуска и выезды за границу". Чубаров объяснил, как Украине нужно реагировать на угрозу вторжения РФ

"Последнее дело – давать советы тем, кто тебя не просит, но позволю заметить, что если бы я принимал решения в масштабах страны, то распорядился бы отменить отпуска и выезды за пределы Украины (кроме служебных командировок) до марта – апреля 2022 года всем членам правительства, народным депутатам Украины, государственным служащим, военнообязанным", – написал он.

Глава Меджлиса считает также, что необходимо "создать при президенте Украины специальное совещание по вопросам обороны Украины с включением в его состав, кроме должностных лиц, определенных верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, также лидеров всех парламентских партий", кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Публично заявил бы о немедленной остановке в условиях угрозы масштабной российской агрессии открытия и расследования уголовных дел против действующих политиков, которые воспринимаются обществом как политически мотивированные", – объяснил также Чубаров.

В комментариях под постом Чубаров подчеркнул, что не хочет повторения ситуации февраля 2014 года, когда в Крыму пытались "удержать ситуацию, ожидая кардинальных решений от Киева, но так и не дождались".