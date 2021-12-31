Глава МИД Германии не поддерживает идею предоставления Украине оружия

Бербок считает, что сейчас приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос о возможности поставок оружия в Украину, Бербок сказала, что сейчас приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации.

"Этого можно достичь только посредством дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия – НАТО и в рамках ОБСЕ", – считает глава немецкого МИД.

Она отметила, что Европейский союз дал четко понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной будет иметь для России серьезные политические и экономические последствия.

"Если мы выложим все наши варианты действий, то будет длинный список", – подчеркнула Бербок.