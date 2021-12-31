Гармаш: Надеюсь, игра, которую начал Путин, заставит Запад смотреть на Россию не как на торгового партнера, а как на обезьяну с гранатой

По словам Гармаша, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, чтобы Россия признала себя стороной конфликта Фото: Сергей Гармаш / Facebook

"Я надеюсь, что та игра, которую начал [президент РФ Владимир] Путин с Западом, все-таки заставит Запад реально смотреть на Россию, не как на торгового партнера, а как на обезьяну с гранатой, с которой нужно что-то делать", – сказал Гармаш.

По его словам, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, чтобы Россия признала себя стороной конфликта.

"Заставить ее смогут геополитические и внутренние обстоятельства. То есть это произойдет, если Россия ослабнет изнутри в силу каких-либо экономических и геополитических процессов и если на нее будет давить Запад экономическими санкциями. Я считаю, что такая перспектива реальна, но к сожалению, это не вопрос ближайших лет", – резюмировал Гармаш.